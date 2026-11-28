Dawn of Yemen operation: यमन में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच सरकारी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए हैं। यमन की सरकारी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने हूती ठिकानों पर 726 हमले किए हैं। जिसमें 121 हूती लड़ाके और कमांडर या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सेना के मुताबिक, इन हमलों में 81 सैन्य वाहन और युद्ध उपकरण भी नष्ट हो गए हैं।