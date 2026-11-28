यमनी सेना ने किया हूती विद्रोहियों पर हमला (File Photo)
Dawn of Yemen operation: यमन में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच सरकारी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए हैं। यमन की सरकारी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने हूती ठिकानों पर 726 हमले किए हैं। जिसमें 121 हूती लड़ाके और कमांडर या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सेना के मुताबिक, इन हमलों में 81 सैन्य वाहन और युद्ध उपकरण भी नष्ट हो गए हैं।
सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुजैली ने बताया कि ये अभियान ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के तहत चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी बलों का मुख्य उद्देश्य हूती लड़ाकों को पीछे धकेलना, उनकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और उनके ठिकानों तथा सहयोगी बलों को निशाना बनाना है।
कर्नल माजिद अल-नुजैली के अनुसार, पिछले 24 घंटों में किए गए 726 हमलों में 23 हवाई हमले, 642 तोपखाने के हमले, 35 ड्रोन हमले और मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) का उपयोग करके किए गए 26 हमले शामिल थे। उन्होंने बताया कि इन अभियानों में हूती विद्रोहियों के ठिकानों, लड़ाकों की तैनाती और उनके द्वारा बनाए गए किलेबंद ठिकानों को निशाना बनाया गया।
यमनी सेना के प्रवक्ता के अनुसार, ताइज, मारिब, अल-जौफ, लाहिज, अल-धले और शबवा सहित कई क्षेत्रों में संघर्ष जारी है। ताइज प्रांत में चौथे सैन्य क्षेत्र के तहत आने वाले धुबाब और साबिर मोर्चों के साथ शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सरकारी सेना तथा हूती लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई की जानकारी दी गई। सेना ने बताया कि उन्हें हवाई सहायता मिल रही है, जिसके जरिए हूती ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।
मारिब के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों के साथ-साथ अल-जौफ, तुर अल-बहा और अल-मकतिरा क्षेत्रों में भी सैन्य अभियानों की सूचना मिली है। सेना के अनुसार, अल-मकतिरा और हाइफान में हूती लड़ाकों के साथ झड़पें हुईं, जबकि करिश मोर्चे पर लड़ाकू विमानों ने माउंट तंसिम और हवामिरा में हूती ठिकानों को निशाना बनाया।
अल-मुकायरा, अल-धले और शबवा मोर्चों पर भी हवाई हमलों और जमीनी अभियानों की सूचना मिली है। सेना ने बताया कि उसने हूती गतिविधियों, स्नाइपर ठिकानों और मोर्टार पोज़िशन को निशाना बनाया, साथ ही नई अग्रिम पंक्तियां और किलेबंदी बनाने की उनकी कोशिशों को भी नाकाम कर दिया।
यमनी सेना ने कहा है कि वह अपना अभियान जारी रखेगी। सेना के प्रवक्ता माजिद अल-नुजैली ने कहा कि डॉन ऑफ यमन अभियान के तहत कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक कि इसके लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। हालांकि, सेना की ओर से बताए गए 121 हूती लड़ाकों और कमांडरों के मारे जाने या घायल होने तथा 81 सैन्य वाहनों और उपकरणों को नुकसान पहुंचने के आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
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