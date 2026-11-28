अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक ईरानी सैन्य कमांडर द्वारा 24 घंटे के भीतर किए गए तीन बड़े दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में CENTCOM ने कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं है। अमेरिकी कमांड ने ईरानी तेल टैंकरों को वापस अपने कब्जे में लेने, अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कथित हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से ईरान द्वारा 2.5 मिलियन डॉलर का टोल वसूलने के दावों को खारिज कर दिया।