होर्मुज स्ट्रेट (Photo - ANI)
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक ईरानी सैन्य कमांडर द्वारा 24 घंटे के भीतर किए गए तीन बड़े दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में CENTCOM ने कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं है। अमेरिकी कमांड ने ईरानी तेल टैंकरों को वापस अपने कब्जे में लेने, अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कथित हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से ईरान द्वारा 2.5 मिलियन डॉलर का टोल वसूलने के दावों को खारिज कर दिया।
CENTCOM के अनुसार, एक ईरानी सैन्य कमांडर ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दो तेल टैंकरों को जब्त कर लिया था और बाद में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने अमेरिकी सैनिकों के जहाज पर सोते रहने के दौरान उन्हें दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया। अपने पोस्ट में CENTCOM ने कहा कि ईरान के पास कोई नौसेना ही नहीं है और सैन्य कमांडर द्वारा बताई गई पूरी घटना मनगढ़ंत है।
ईरानी कमांडर ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही दिन ईरानी नौसेना ने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन (CVN-72) को निशाना बनाया। उसने आरोप लगाया कि इस हमले के बाद अमेरिकी सेना को वहां से निकलने के लिए क्षेत्रीय देशों से मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा।
CENTCOM ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। उसने बताया कि USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूरी तरह सुरक्षित था और ईरान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया था। कमांड ने कहा कि इस स्ट्राइक ग्रुप ने मध्य पूर्व में अपना कॉम्बैट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया और पिछले महीने सुरक्षित रूप से अमेरिका लौट आया।
ईरानी कमांडर ने यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से 2.5 मिलियन डॉलर का टोल वसूल रही है। CENTCOM ने इस आरोप को गलत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। कमांड के अनुसार, अमेरिकी सेना और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के प्रयासों से इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही फिर से बहाल हो गई है।
CENTCOM ने कहा कि ईरान की कथित आक्रामक गतिविधियों के बावजूद हजारों जहाज और अरबों बैरल कच्चा तेल अमेरिकी सुरक्षा में इस रास्ते से स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित तरीके से गुजर चुके हैं।
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