US Air Force Cyber Attack: लगातार विकसित होते AI के कारण AI-आधारित घुसपैठ काफी बढ़ गई है। इसी घुसपैठ के चलते अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में हैकर्स ने सेंध लगा दी है। इस सिस्टम में सैन्य विमानों, मिसाइलों, सैनिकों के वेतन और सैन्य हथियारों से जुड़ी अहम जानकारियां मौजूद हैं। ऐसे में इस साइबर हमले से अमेरिकी सेना के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।