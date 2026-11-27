SAP Layoffs Due to AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में खुद को ढालने के लिए यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी SAP बड़े पुनर्गठन की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी कम से कम 10,000 पद खत्म करने की योजना बना रही है। यह उसके वैश्विक कार्यबल का कम से कम 9% हिस्सा होगा।