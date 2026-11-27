Syed Abbas Araghchi : "हमारी कोई भूमिका नहीं": कुवैत हमले पर ईरान की सफाई (फोटो सोर्स: @ians_india)
Iran Kuwait Tensions: कुवैत में दो इतालवी नागरिकों की जान लेने वाले ड्रोन हमले पर विवाद गहरा गया है। कुवैती सेना ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बताया है, जबकि तेहरान ने किसी भी भूमिका से साफ इनकार करते हुए कुवैत और इटली के साथ मिलकर जांच करने की पेशकश की है।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने गुरुवार को हुई इस घटना पर कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबाह और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से अलग-अलग फोन पर बात की।
अराघची ने कहा कि इस घटना में ईरान की "कोई भूमिका या भागीदारी नहीं" थी। उन्होंने कहा कि उनका देश संयुक्त जांच के लिए तैयार है, ताकि घटना की बारीकियां, हमले का स्रोत और इसमें शामिल पक्ष सामने आ सकें।
ईरानी विदेश मंत्री ने कुवैती समकक्ष के सामने हमले में हुए जान-माल के नुकसान पर अफसोस जताया। तजानी से बातचीत में उन्होंने दो इतालवी नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया और इटली की सरकार तथा जनता के प्रति संवेदना प्रकट की।
इतालवी समाचार एजेंसी एएनएसए के मुताबिक, तजानी ने बताया कि अराघची ने उन्हें ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा ड्रोन लॉन्च न किए जाने का भरोसा दिलाया। ईरानी मंत्री ने यह भी कहा कि ड्रोन ईरान से नहीं आया था।
कुवैती सेना के प्रवक्ता सऊद अब्दुलअजीज अल-अतवान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने देश के हवाई क्षेत्र में कई "शत्रुतापूर्ण ड्रोन" का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की। उन्होंने इन ड्रोन को ईरान का बताया।
अल-अतवान के अनुसार, हमले की चपेट में आए प्रतिष्ठान से गिरे मलबे के कारण दो इतालवी नागरिकों की मौत हुई। एक कुवैती और एक पाकिस्तानी नागरिक घायल हुआ, जबकि संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।
ईरानी सशस्त्र बलों के वरिष्ठ प्रवक्ता अबोलफजल शेकारची ने भी कुवैत का दावा खारिज किया। अर्ध-सरकारी फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि ईरानी सेना ने क्षेत्र में कोई सैन्य या आक्रामक अभियान नहीं चलाया।
तजानी के अनुसार, मारे गए दोनों लोग राइनमेटल इटालिया के तकनीशियन थे और एक एयर-डिफेंस निगरानी स्टेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन ईरान में बना था। ईरान के इनकार पर उन्होंने क्षेत्र में कई ईरान समर्थक मिलिशिया सक्रिय होने की बात भी कही।
उधर, अराघची ने एक्स पर घटना को संदिग्ध बताते हुए आशंका जताई कि यह युद्ध भड़काने की पहले से तैयार साजिश जैसी लगती है।
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