Iran Kuwait Tensions: कुवैत में दो इतालवी नागरिकों की जान लेने वाले ड्रोन हमले पर विवाद गहरा गया है। कुवैती सेना ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बताया है, जबकि तेहरान ने किसी भी भूमिका से साफ इनकार करते हुए कुवैत और इटली के साथ मिलकर जांच करने की पेशकश की है।