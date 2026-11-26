मोहेबी के अनुसार ईंधन तस्करी में शामिल कई जहाजो को रोज निशाना बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तस्करी की गतिविधियों को सुरक्षा देने वाले दुश्मन के कुछ लड़ाकू विमान, रीफ्यूलिंग विमान और ड्रोन भी निशाना बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दावा किया गया था कि ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को ट्रैक किया और उसे निशाना बनाया था। इसके कारण पायलट को अपना मिशन बीच में ही रोककर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी।