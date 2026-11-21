ईरानी सेना ने अब तक अमेरिका के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। युद्ध के दौरान ईरानी सेना ने कुछ अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। अब एक बार फिर ईरानी सेना ने अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने बताया कि दक्षिणी ईरान में तैनात देश के एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत काम करने वाले स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पर्शियन गल्फ के ऊपर एक अमेरिकी F-16 फाइटर जेट का पता लगाया। इस कार्रवाई के दौरान ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने F-16 फाइटर जेट को ट्रैक किया और उसे निशाना बनाते हुए उसकी ओर मिसाइलें दागीं। फाइटर जेट के पास मिसाइल फटने से उसे नुकसान पहुंचा, जिसके कारण पायलट को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा और क्षेत्र के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट्स में से एक पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।