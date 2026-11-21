रोहिंग्या संकट की शुरुआत काफी पुरानी है, लेकिन साल 2017 में यह बड़े मानवीय संकट में बदल गया था। उस दौरान म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान चलाया था। इसके बाद करीब 8 लाख रोहिंग्या अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंच गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की इस सैन्य कार्रवाई को जातीय सफाए का स्पष्ट उदाहरण बताया था। इस अभियान के दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तब से करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। लंबे समय से ये लोग अपने घर लौटने और सुरक्षित जीवन की उम्मीद कर रहे हैं।