Pannun Assassination Plot: अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 55 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने (लगभग 19 साल 7 महीने) की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने के लिए दी गई है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कोर्ट के जज विक्टर मारेरो ने यह फैसला सुनाया, जिसकी जानकारी अटॉर्नी जेमी मैकडोनाल्ड ने दी। जेल की सजा पूरी होने के बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है।