ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हिरासत में निखिल गुप्ता (फोटो-X@DEANEWYORKDiv)
Pannun Assassination Plot: अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 55 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने (लगभग 19 साल 7 महीने) की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने के लिए दी गई है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कोर्ट के जज विक्टर मारेरो ने यह फैसला सुनाया, जिसकी जानकारी अटॉर्नी जेमी मैकडोनाल्ड ने दी। जेल की सजा पूरी होने के बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और अदालती दस्तावेजों के अनुसार, 2023 में भारत में रहते हुए निखिल गुप्ता ने अपने सह-आरोपी विकास यादव और अन्य लोगों के साथ मिलकर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची। पन्नू एक अमेरिकी नागरिक हैं और सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) नामक संगठन के प्रमुख हैं। भारत सरकार ने पन्नू और उनके संगठन दोनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह संगठन पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की वकालत करता है।
अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, निखिल गुप्ता को 100,000 डॉलर के बदले पन्नू की हत्या का इंतजाम करने का काम सौंपा गया था। गुप्ता ने पन्नू के बारे में निजी जानकारियां साझा कीं और हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए एडवांस पेमेंट का भी इंतजाम किया। हालांकि, जिसे वह हिटमैन समझ रहा था, वह असल में अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का एक अंडरकवर एजेंट निकला।
सजा पर बहस के दौरान अमेरिकी अभियोजकों और विदेश विभाग ने विदेशी धरती पर हत्या की साजिश को एक बेहद दुस्साहसी कृत्य बताया। उन्होंने एक कड़ा संदेश देने के लिए अधिकतम 24 साल की जेल की सजा की मांग की थी। इसके विपरीत, निखिल गुप्ता की कानूनी टीम ने 20 नवंबर की सुनवाई से पहले जज को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने पछतावा जताया और सजा को घटाकर 12 साल करने का अनुरोध किया।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गुप्ता इस साजिश के मास्टरमाइंड नहीं थे, बल्कि धोखे का शिकार हुए थे। कथित तौर पर उन्हें यह वादा किया गया था कि अगर वे हत्या की साजिश में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे। उनके वकीलों ने यह भी कहा कि अपना अपराध स्वीकार करके गुप्ता ने अदालत का समय बचाया है और उन्होंने आग्रह किया कि सजा प्रोबेशन विभाग की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए।
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