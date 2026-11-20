रूस ने 'सदर्न ब्रिज' (दक्षिणी पुल) पर भी भीषण हमला किया, जहां अभी भी यातायात सीमित है। उन्होंने बताया कि यहां 18 टन तक वजनी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को ही आने-जाने दिया जा रहा है। क्लिट्स्को ने निवासियों से जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक निजी कारों से शहर में यात्रा करने से बचने की अपील की है। उन्होंने व्यवसायों और संस्थानों से कहा कि जहां तक ​​संभव हो, कर्मचारियों के लिए 'रिमोट वर्किंग' की व्यवस्था करें।