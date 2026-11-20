Iran Defeat Remark: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर पर तंज कसते हुए यह टिप्पणी की है। लीटर ने सुझाव दिया था कि ईरान की हार के बाद अमेरिकी सैनिक अपने घर लौट आएंगे। 'X' पर एक पोस्ट में जवाब देते हुए, अराघची ने अमेरिकी सेना की तैनाती और सैनिकों की वापसी के बारे में बात करने के लीटर के अधिकार पर तंज कसा। अराघची ने लिखा, हमें तो पता ही नहीं था कि वाशिंगटन में इजरायली राजदूत अमेरिकी सेना के कमांडर-इन-चीफ हैं।