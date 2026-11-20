Sean Cairncross Fired: अमेरिका में हाल के दिनों में विमानन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सरकारी संचार प्रणालियों में आई बड़ी तकनीकी रुकावटों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा बदलाव किया है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों ने बताया है कि देश के नेशनल साइबर डायरेक्टर शॉन केर्नक्रॉस को उनके पद से हटा दिया गया है।