फैसला सुनाते हुए ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में कहा कि म्यांमार संघ गणराज्य ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है। करीब तीन घंटे चली कार्यवाही में अदालत ने सैन्य अभियानों के दौरान हुई घटनाओं के सबूतों का जिक्र किया। अदालत ने माना कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोगों की जान गई, महिलाओं के साथ गंभीर हिंसा हुई और बच्चों पर भी जुल्म ढाए गए। अदालत ने कहा कि कई रोहिंग्या गांवों को जानबूझकर उजाड़ा गया और वहां दूसरे लोगों को बसाया गया। जजों के मुताबिक, इन बातों से यह साफ होता है कि समुदाय को खत्म करने की मंशा थी, जो नरसंहार साबित करने की बड़ी वजह है।