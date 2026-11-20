रोहिंग्या नरसंहार पर म्यांमार के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला (फोटो सोर्स- संयुक्त राष्ट्र)
Rohingya Genocide: महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हजारों लोगों की हत्या और बच्चों पर बर्बरता… म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगे थे। अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी माना है। संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष अदालत के 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अदालत ने म्यांमार को शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के 80 साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब जजों ने किसी देश को नरसंहार के लिए दोषी माना है। यह मामला 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा उत्तरी रखाइन प्रांत में की गई सख्त कार्रवाई से जुड़ा है। उस दौरान हुई हिंसा और दमन के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा था।
फैसला सुनाते हुए ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में कहा कि म्यांमार संघ गणराज्य ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है। करीब तीन घंटे चली कार्यवाही में अदालत ने सैन्य अभियानों के दौरान हुई घटनाओं के सबूतों का जिक्र किया। अदालत ने माना कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोगों की जान गई, महिलाओं के साथ गंभीर हिंसा हुई और बच्चों पर भी जुल्म ढाए गए। अदालत ने कहा कि कई रोहिंग्या गांवों को जानबूझकर उजाड़ा गया और वहां दूसरे लोगों को बसाया गया। जजों के मुताबिक, इन बातों से यह साफ होता है कि समुदाय को खत्म करने की मंशा थी, जो नरसंहार साबित करने की बड़ी वजह है।
अदालत ने कहा है कि जो लोग हिंसा से डरकर अपना घर छोड़ गए थे, उनकी सुरक्षित, अपनी मर्जी से और सम्मान के साथ वापसी का रास्ता बनाया जाए और इसमें मदद की जाए। इसके साथ ही ICJ ने म्यांमार से कहा है कि नरसंहार के संदिग्ध आरोपियों की जांच कर उन्हें सजा दिलाई जाए। पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलेगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। हालांकि, ICJ के फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन अदालत के पास इन्हें जमीनी स्तर पर जबरन लागू करवाने की ताकत नहीं है। अब यह देखना होगा कि म्यांमार के शासक इस आदेश को मानते हैं या नहीं।
इस फैसले से म्यांमार के नेता मिन आंग ह्लाइंग पर बाहर से दबाव बढ़ सकता है। 2017 में जब रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तब वह सेना के प्रमुख थे। बाद में 2021 में तख्तापलट के जरिए उन्होंने आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। इस साल सीमित चुनावों के बाद उन्हें नागरिक राष्ट्रपति बनाया गया और वे विदेशों में अपनी छवि व वैधता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनकी कूटनीतिक कोशिशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोग रह रहे हैं। वहां के हालात बेहद मुश्किल हैं और कई लोग सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आने से पहले एक 23 साल की पीड़िता ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा कि वह न्याय चाहती है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं 20 साल के पीड़ित मोहम्मद उस्मान ने उम्मीद जताई कि शायद अब वे अपने घर लौट सकेंगे और 2017 की हिंसा में मारे गए अपने माता-पिता व छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर पाएंगे।
यह केस सात साल से 15 जजों की पीठ के पास चल रहा था। इसे गाम्बिया ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के तहत दायर किया था, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 देशों का समर्थन मिला था। दूसरी तरफ, म्यांमार शुरू से इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता आया है कि उसकी कार्रवाई विद्रोहियों के हमले के जवाब में थी, जिसमें सुरक्षा बलों के करीब एक दर्जन जवान मारे गए थे।
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