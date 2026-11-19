रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रहने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है। म्यांमार की सरकार 1982 के नागरिकता कानून के तहत उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। सरकार उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी बताती है। इस वजह से रोहिंग्या दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में शामिल हैं। नागरिकता नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बौद्धों के बीच धार्मिक और जातीय तनाव हिंसक दंगों में बदल गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा।