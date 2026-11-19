जांच में लैंगली RCMP, फोरेंसिक विशेषज्ञ और बीसी कोरोनर्स सर्विस भी मदद कर रहे हैं। पुलिस घटना से पहले तुषार की आखिरी गतिविधियों का क्रम जोड़ रही है। वह यह भी पता लगा रही है कि वे किन लोगों के संपर्क में थे। इसके लिए परिवार और दोस्तों से बात हो रही है साथ ही विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों और जानकारों से भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि कहीं किसी से निजी दुश्मनी तो नहीं थी।