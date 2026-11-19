यूक्रेन युद्ध में अमरीका लगातार कीव का समर्थन कर रहा है, जबकि रूस को चीन की तकनीकी क्षमताओं से मदद मिलने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं, ईरान के मामले में रूस और चीन तेहरान के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच इन मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। परमाणु हथियारों पर बातचीत भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि चीन फिलहाल अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कार्नेगी एंडोमेंट के उपाध्यक्ष इवान फाइगेनबाम ने याल्टा सम्मेलन से इसकी तुलना को गलत बताया है। उनका कहना है कि अमरीका एशिया में अपना दबदबा छोड़ने या चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।