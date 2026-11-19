Trump-Xi-Putin Meeting: दुनिया भर की निगाह आज चीन के शेन्जेंग में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। एपेक से इतर होने वाली इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार इस तरह की कोई मेजबानी कर रहे हैं। चीन इसे वैश्विक व्यवस्था में शेन्जेन मॉडल बताकर पेश कर रहा है। यह हूबहू दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्रीमिया (तब सोवियत संघ, अब रूस का हिस्सा) के याल्टा में हुए बैठक की याद दिलाता है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल और सोवियंत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने हिस्सा लिया था। जिसके बाद दुनिया और खासकर यूरोप को नया आकार मिला था।