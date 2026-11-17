हालांकि, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की पुतिन-शी-ट्रंप की बैठक को लेकर अलग राय है। उन्होंने कहा कि शेन्जेंग में होने वाली बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पूर्व IFS अधिकारी ने कहा कि कोई G3 बनने की संभावना नहीं है। ये तीनों बस दिखावा कर रहे हैं। मिड-टर्म चुनावों में मिली हार के बाद, ट्रम्प की स्थिति कमजोर हो गई है। वे केवल सौदेबाजी की सोच रखते हैं और उनके पास कोई भू-राजनीतिक विजन नहीं है। रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। यूक्रेन को लेकर चल रही बातचीत काफी लंबी खिंच सकती है और 3 जनवरी से पहले इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप को अपनी चाल में फंसा रहे हैं। इस बैठक के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। वहीं, ईरान के मामले में, ट्रम्प को खुद के बिछाए जाल से बाहर निकलना होगा।