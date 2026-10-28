ब्राजील में राष्ट्रपति पद का चुनाव हारते ही देश छोड़कर अमेरिका पहुंचे फ्लावियो बोल्सोनारो

हालांकि, बोल्सोनारो, उनकी पत्नी और बच्चियां कहां हैं। इसे लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार के करीबी एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि वे फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं, हालांकि उन्होंने सटीक जगह बताने से इनकार कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वे मियामी में हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि विदेश विभाग फ्लावियो बोल्सोनारो और उनके परिवार को वीजा जारी करेगा और उन्हें अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देगा। उनके इस कदम से वॉशिंगटन और ब्रासीलिया के बीच तनाव और गहरा सकता है। लूला आरोप लगा चुके हैं कि अमेरिका बोल्सोनारो परिवार के साथ मिलकर उन्हें दोबारा सत्ता में लाने की साजिश कर रहा है।