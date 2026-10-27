27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सोमालिया की सेना को मिली बड़ी कामयाबी, अल-शबाब के 75 आतंकियों को किया ढेर

सोमालिया की सेना को अल-शबाब आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 27 Oct 2026, 7:51 PM IST

Somalia soldiers

सोमालिया के सैनिक (File Photo)

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। दुनिया के कई देशों में आतंकवाद फैल गया है। अफ्रीकी देशों में तेज़ी से आतंकवाद बढ़ा है और इनमें सोमालिया (Somalia) भी शामिल है। अल-शबाब (al-Shabaab) नाम का आतंकी संगठन पिछले कई सालों से सोमालिया में एक्टिव है और समय-समय ओर आतंकी हमलों को अंजाम देता है। यह आतंकी संगठन देश में सेना, अधिकारियों और सामान्य नागरिकों पर हमले करता है। ऐसे में सेना भी समय-समय पर अल-शबाब के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और अब सेना को आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।

सेना ने अल-शबाब के 75 आतंकियों को किया ढेर

सोमालिया के सैन्य अधिकारियों के अनुसार आज देश की सेना ने दक्षिण-पश्चिमी बुरहाकाबा जिले के पास एक आतंकी ठिकाने पर चलाए गए अभियान के दौरान अल-शबाब के 75 आतंकियों को मार गिराया। सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।

56 आतंकी घायल

सोमालिया की सेना के इस अभियान में अल-शबाब के 56 आतंकी घायल भी हो गए। सेना ने आतंकियों के पास से कई हथियार, गोला-बारूद भी बरामद किए।

सैन्य मुहिंम का हिस्सा सेना का अभियान

सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना का यह अभियान देशभर में चल रही सैन्य मुहिम का हिस्सा था। सेना की इस मुहिम का मकसद अल-शबाब को कमजोर करना, उनके गढ़ों को तबाह करना, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मारना और आतंकी संगठन को मज़बूत होने से रोकना है। सेना ने देशभर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिससे सोमालिया को अल-शबाब के आतंक से मुक्त किया जा सके।

सेना के खिलाफ अल-शबाब की कार्रवाई भी जारी

इस बीच सोमालिया की सेना के खिलाफ अल-शबाब की कार्रवाई जारी है। देश के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सोमवार दोपहर को अल-शबाब के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन से सैनिकों पर हमला किया, जिससे सेना के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अल-शबाब ने दावा किया है कि सोमवार दोपहर को सेना पर किए भीषण हमले के दौरान उसने 321 सैनिक मारे गए। अल-शबाब अक्सर ही सेना को निशाना बनाता है, जिससे देश में सेना को कमजोर किया जा सके और आतंकी संगठन के प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2026, 7:51 PM IST

Published on:

Hindi News / World / सोमालिया की सेना को मिली बड़ी कामयाबी, अल-शबाब के 75 आतंकियों को किया ढेर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मोजतबा खामेनेई ने किया होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल का दावा, पड़ोसी देशों से मज़बूत संबंधों को बताया ज़रूरी

Mojtaba Khamenei
विदेश

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सुरक्षा प्रमुख, युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा का दावा

iran news
विदेश

लॉरी ने मारी हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर, बांग्लादेश में 5 लोगों की मौत

Accident
विदेश

नेपाल में 3 दिन हाई अलर्ट! बाढ़ से लेकर हिमस्खलन और बर्फबारी तक का खतरा

Nepal Flood Warning
विदेश

डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला, 10,000 पार हुए मामले

Ebola in DR Congo
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.