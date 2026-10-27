लॉरी ने मारी हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर, बांग्लादेश में 5 लोगों की मौत

बांग्लादेश में रोड सेफ्टी की स्थिति खराब है। देश में कई जगह सड़कें काफी खराब हैं, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय लापरवाही करते हैं और कई जगह तो ओवरलोडिंग भी करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से हर साल बांग्लादेश में कई रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।