27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

लॉरी ने मारी हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर, बांग्लादेश में 5 लोगों की मौत

Bangladesh Road Accident: बांग्लादेश में आज एक रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 27 Oct 2026, 4:08 PM IST

Accident

रोड एक्सीडेंट (Representational Photo)

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसों के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा आज बांग्लादेश (Bangladesh) में देखने को मिला। यह रोड एक्सीडेंट तड़के सुबह चटगांव के सीताकुंड उपजिले के छोटा कुमिरा इलाके में रॉयल सीमेंट गेट के पास हुआ, जब एक लॉरी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी।

बस खराब होने की वजह से हाईवे किनारे खड़े थे लोग

जानकारी के अनुसार ढाका जा रही एक यात्रियों से भरी बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिसकी वजह से उसमें सवार यात्री हाईवे किनारे खड़े हो गए और बस के ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। तभी ढाका की ओर जा रही एक लॉरी ने हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी।

5 लोगों की मौत

इस रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। लॉरी की टक्कर से तीन लोगों ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दो अन्य लोगों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

8 लोग घायल

लॉरी की हाईवे किनारे खड़े बस यात्रियों को मारी टक्कर में 8 अन्य लोग घायल भी हो गए। घायलों को चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

किस वजह से हुआ रोड एक्सीडेंट?

प्रारंभिक जांच के अनुसार लॉरी ड्राइवर काफी तेज़ रफ्तार में ड्राइव कर रहा था। इस दौरान अचानक ही लॉरी से उसका कंट्रोल छूट गया और उसने हाईवे किनारे खड़े बस यात्रियों को टक्कर मार दी। मामले की जांच जारी है।

बांग्लादेश में खराब है रोड सेफ्टी की स्थिति

बांग्लादेश में रोड सेफ्टी की स्थिति खराब है। देश में कई जगह सड़कें काफी खराब हैं, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय लापरवाही करते हैं और कई जगह तो ओवरलोडिंग भी करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से हर साल बांग्लादेश में कई रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2026, 4:08 PM IST

Published on:

Hindi News / World / लॉरी ने मारी हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर, बांग्लादेश में 5 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में 3 दिन हाई अलर्ट! बाढ़ से लेकर हिमस्खलन और बर्फबारी तक का खतरा

Nepal Flood Warning
विदेश

डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला, 10,000 पार हुए मामले

Ebola in DR Congo
विदेश

कीव पर रूसी मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, 12 घायल; जेलेंस्की बोले- रूस पर दबाव जरूरी

Kyiv missile attack
विदेश

पाकिस्तान ने फिर छेड़ा कश्मीर का मुद्दा, शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 370 और UN के प्रस्ताव का किया जिक्र

Shehbaz Sharif Kashmir statement
विदेश

बलूचिस्तान में आधी रात घरों पर छापे, महिलाओं-बच्चों से मारपीट का आरोप, 2 भाई भी लापता

Pakistani Security Forces
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.