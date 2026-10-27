नेपाल में 3 दिन हाई अलर्ट! बाढ़ से लेकर हिमस्खलन और बर्फबारी तक का खतरा

अपने आधिकारिक बयान में, NDRRMA ने कहा कि, संभावित खतरों को कम करने के लिए, सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे 29 से 31 अक्टूबर तक हाई अलर्ट पर रहें और खुद भी जरूरी तैयारियां करें, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।" अधिकारियों ने विशेष रूप से पर्यटकों को सलाह दी है कि वे अलर्ट की अवधि के दौरान पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें। जो लोग पहले से ही ऐसी जगहों पर मौजूद हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे हालात सुधरने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।