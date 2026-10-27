Cyclone Arnab : भारत में कब-कब आए चक्रवात, कितनी हुई तबाही? जानिए तूफानों के नाम रखने का पूरा नियम

India Cyclone History : नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात तूफान अर्नब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने तूफान के प्रभाव से 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात तूफान अर्नब से पहले भी भारत ने कई चक्रवातों का सामना किया है। इनमें 1977 का आंध्र प्रदेश चक्रवात, 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2013 का फैलिन, 2019 का फानी और 2020 का अम्फान प्रमुख हैं। इन आपदाओं के बाद भारत में मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।