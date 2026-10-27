27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पंजाब विधानसभा में AAP-कांग्रेस विधायक के बीच तीखी बहस, मंत्री बलबीर सिंह बोले- मुझे बोलने नहीं दिया

Aam Aadmi Party: पंजाब विधानसभा में AAP विधायक राजा गिल और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच झड़प हुई। मंत्री बलबीर सिंह ने कांग्रेस पर उन्हें बोलने से रोकने का आरोप लगाया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अमृतसर

image

Pratiksha Gupta

Updated: 27 Oct 2026, 12:32 PM IST

AAP Congress Clash

पंजाब विधानसभा में AAP-कांग्रेस विधायक आपस में भिड़े (फोटो सोर्स-ANI)

AAP Congress Clash: पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के मीडिया से बात करने के दौरान AAP विधायक जसवीर सिंह राजा गिल की नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और अन्य कांग्रेस नेताओं से झड़प हो गई। बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे।

मंत्री बलबीर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बहस

विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी कांग्रेस नेताओं के साथ विवाद में उलझ गए। इस दौरान AAP विधायक जसवीर सिंह राजा गिल की प्रताप सिंह बाजवा और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ झड़प हो गई। डॉ. बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। विधानसभा में विपक्षी विधायकों के प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद इस तरह सत्तारूढ़ AAP और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक में बदल गया।

विपक्षी विधायकों को रोके जाने पर भड़के प्रताप सिंह बाजवा

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सदन में कांग्रेस विधायकों को प्रवेश से रोके जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा के अंदर गए और स्पीकर से पूछा कि विपक्ष के सभी विधायकों को आखिर क्यों रोका गया है। बाजवा ने सवाल किया कि क्या विधानसभा में सिर्फ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों को ही आने की अनुमति है? विपक्षी दलों के सदस्यों को सदन में प्रवेश करने से रोकना कहां तक उचित है? उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया।

स्पीकर के जवाब पर भी उठाए सवाल

प्रताप सिंह बाजवा के मुताबिक, जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विपक्षी विधायकों को रोके जाने का कारण पूछा, तो स्पीकर ने जवाब दिया कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। इस पर बाजवा ने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को ही विधानसभा में प्रवेश करने से रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि क्या पंजाब विधानसभा सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है? क्या विपक्षी दलों के किसी भी विधायक को सदन में आने की अनुमति नहीं है? बाजवा ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए विपक्ष के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े किए।

कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार

विवाद के बीच कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का आरोप था कि पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सदन में प्रवेश करने से रोका गया। बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा को शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में सत्र की बाकी बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी कार्रवाई के बाद मंगलवार को सदन में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच टकराव देखने को मिला।

चर्च पर हमले का बदला लेने सीरिया पर जॉर्डन की एयरस्ट्राइक, 3 बच्चों समेत 7 की मौत

ये भी पढ़ें
Church Attack Jordan

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 12:32 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / पंजाब विधानसभा में AAP-कांग्रेस विधायक के बीच तीखी बहस, मंत्री बलबीर सिंह बोले- मुझे बोलने नहीं दिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट के मामले में 20 साल की छात्रा को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR की रद्द

Bombay High Court News
मुंबई

Guwahati Firing Case : होटल की लीज, किराए का झगड़ा और फिर गोलियों की गूंज…गुवाहाटी में 5 हत्याओं की पूरी इनसाइड स्टोरी

Guwahati Firing Case
राष्ट्रीय

'पहले ब्रेकिंग बैड, अब प्रिजन ब्रेक', तमिलनाडु जेल ब्रेक पर स्टालिन का CM विजय पर तंज, बोले- 1995 के बाद की सबसे बड़ी चूक

Tamil Nadu jailbreak
राष्ट्रीय

Congress Protest: मोदी-शाह को किस बात का डर? केसी वेणुगोपाल ने बताया कब तक जारी रहेगा कांग्रेस का आंदोलन

KC Venugopal
राष्ट्रीय

Cyclone Arnab : भारत में कब-कब आए चक्रवात, कितनी हुई तबाही? जानिए तूफानों के नाम रखने का पूरा नियम

India Cyclone
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.