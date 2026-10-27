Congress Protest: मोदी-शाह को किस बात का डर? केसी वेणुगोपाल ने बताया कब तक जारी रहेगा कांग्रेस का आंदोलन

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इसके लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक कराया है और अनुमति भी मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दो दिन पहले जब पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए जरूरी ढांचा तैयार करने पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया।