डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला, 10,000 पार हुए मामले

डीआर कांगो में इबोला की वजह से मृतकों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। 4,000 पार पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डीआर कांगो में इबोला की वजह से अब तक 4,887 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस बीमारी की वजह से मृत्यु दर 48.6% हो गई है है। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि अगर स्थिति काबू में नहीं आई, तो मृतकों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी।