कीव पर रूसी मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, 12 घायल; जेलेंस्की बोले- रूस पर दबाव जरूरी

उन्होंने कहा, "कल शाम एक यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके आसपास के इलाकों में हुए रूसी हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें से पांच लोग छात्र और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं। जब आपातकालीन सेवाएं लोगों की मदद कर रही थीं और पहले हमले के बाद की स्थिति से निपट रही थीं, तभी रूसियों ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रात भर में कुल 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा 280 से ज्यादा ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। कीव में कई जगहों पर रूसी हमले हुए हैं, जिसमें साउथ ब्रिज भी शामिल है। यह हमारे लॉजिस्टिक्स के खिलाफ रूस के अभियान में एक गंभीर तेजी है।