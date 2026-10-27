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कीव पर रूसी मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, 12 घायल; जेलेंस्की बोले- रूस पर दबाव जरूरी

Kyiv missile attack: कीव में यूनिवर्सिटी कैंपस पर रूसी हमले में 12 लोग घायल हुए। जेलेंस्की के मुताबिक रातभर 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 280 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से रूस पर दबाव बनाने की अपील की।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 27 Oct 2026, 2:56 PM IST

Kyiv missile attack

Russia Ukraine war

Russia Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि,एक यूनिवर्सिटी कैंपस पर रूसी हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने रात भर चले अपने हमले में कुल 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों और अमेरिका से फिर अपील की कि वे यूक्रेन को 'वास्तविक' समर्थन दें और रूस पर दबाव बनाएं।

उन्होंने कहा, "कल शाम एक यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके आसपास के इलाकों में हुए रूसी हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें से पांच लोग छात्र और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं। जब आपातकालीन सेवाएं लोगों की मदद कर रही थीं और पहले हमले के बाद की स्थिति से निपट रही थीं, तभी रूसियों ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रात भर में कुल 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा 280 से ज्यादा ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। कीव में कई जगहों पर रूसी हमले हुए हैं, जिसमें साउथ ब्रिज भी शामिल है। यह हमारे लॉजिस्टिक्स के खिलाफ रूस के अभियान में एक गंभीर तेजी है।

जेलेंस्की बोले: दुर्भाग्य से हर दिन हो रहे हमले

जेलेंस्की ने कहा कि, कीव, विनित्सिया, ज़ापोरिज्जिया, निप्रो, खार्किव, ओडेसा, चेर्निहाइव, सुमी, डोनेट्स्क, खेरसॉन और चेर्निवत्सी क्षेत्रों में भी हमले हुए। लगभग हर जगह, रूस के निशाने पर ऊर्जा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और आम शहरी बुनियादी ढांचा था। पैट्रियट और NASAMS सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर पैकेज की डिलीवरी में जानबूझकर की गई और लंबी देरी, जो दुर्भाग्य से हाल ही में हुई है सीधे तौर पर रूस को उसके आतंकवादी अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रही है।

ऐसी हर देरी का मतलब है कि रूस किसी न किसी जगह पर एक और हमला करेगा। दुर्भाग्य से, हर दिन हमले हो रहे हैं। रूस लगातार तनाव बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा रहा है। स्थिति को बदलने के लिए रूस पर दबाव और यूक्रेन को वास्तविक समर्थन की ज़रूरत है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लोगों की जान बचाने के हमारे प्रयासों का सच्चे दिल से समर्थन करते हैं और समय पर सहायता पैकेज मिलने के महत्व को समझते हैं। हमें शांति को करीब लाना होगा और लोगों की जान बचानी होगी।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांगा समर्थन

इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विश्व नेताओं से यह भी आग्रह किया था कि वे यूक्रेन को ऐसे हथियार सिस्टम हासिल करने में मदद करें जो रूसी मिसाइलों को नष्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस स्थिति का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि हमारे सहयोगी समझें कि रूस के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन को सही हथियारों की जरूरत है।

लोगों की जान बचाने का यह सबसे असरदार तरीका होगा। दुनिया को यह देखना चाहिए कि रूस का मकसद सिर्फ लोगों को मारना और युद्ध जारी रखना है। यूक्रेन को इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यह पूरी तरह से रूस की गलती है कि युद्ध अभी भी चल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। कृपया अपना ख्याल रखें। सभी सहयोगियों को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए - ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।

रूस से बातचीत पर जेलेंस्की की अमेरिका को दो टूक, बोले- पाबंदियां हटाकर पुतिन से मिलना बड़ी भूल, जमीन की अदला-बदली नहीं होगी

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Updated on:

27 Oct 2026, 2:56 PM IST

Published on:

Hindi News / World / कीव पर रूसी मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, 12 घायल; जेलेंस्की बोले- रूस पर दबाव जरूरी

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