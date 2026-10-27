सऊदी अरब की प्रमुख तेल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने किया हमला

रस तनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इसकी कच्चा तेल शोधन क्षमता 550,000 बैरल प्रतिदिन है। यह रिफाइनरी हर दिन बड़ी मात्रा में रिफाइंड उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीज़ल और जेट फ्यूल तैयार करती है, जो सऊदी अरब की लगभग 40% घरेलू फ्यूल की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह रिफाइनरी सीधे रस तनुरा बंदरगाह से जुड़ी है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े और अहम अपतटीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम निर्यात टर्मिनलों में से एक है, जहाँ से हर साल हज़ारों मालवाहक जहाज और तेल टैंकर आते-जाते हैं।