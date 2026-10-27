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आंध्र प्रदेश में चक्रवात ‘अर्नब’ का अलर्ट, दिल्ली-बेंगलुरु समेत कई शहरों की 21 फ्लाइट्स रद्द

चक्रवात ‘अर्नब’ के असर से आंध्र प्रदेश में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। विजाग के भोगपुरम एयरपोर्ट से 16 और विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 5 उड़ानें रद्द की गईं। बुधवार को भी उड़ानें प्रभावित होने की आशंका है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 27 Oct 2026, 9:04 PM IST

Andhra Pradesh Weather Update

Cyclone Impact on Flights

Cyclone Alert 2026: बंगाल की खाड़ी में उठे अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण आंध्र प्रदेश में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मंगलवार को एयरलाइंस ने विशाखापत्तनम के पास भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दीं।

चक्रवात के असर से मंगलवार को तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके चलते एहतियात के तौर पर कई एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं। मंगलवार को भोगपुरम से रवाना होने वाली 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं। दिल्ली, हैदराबाद, कुरनूल, तिरुपति, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जाने वाली उड़ानें रद्द की गईं।

चक्रवात को देखते हुए विजयवाड़ा के गन्नवरम हवाई अड्डे से भी 5 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयरलाइंस ने चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कडप्पा और भोगपुरम जाने वाली उड़ानें रद्द की हैं। चक्रवात के बुधवार को तट से टकराने की संभावना है, ऐसे में और भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं।

27 अक्टूबर को भी उड़ानें प्रभावित होने की आशंका

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि चक्रवात 'अर्नब' के कारण बने मौसम के हालात 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा से आने-जाने वाली उड़ानों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरलाइंस की वेबसाइटों पर अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें।

खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से यात्रा भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए यात्रियों को हवाई अड्डे तक की अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। इस बीच, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों पर तैयारियों का जायजा लेना और नागरिक विमानों के परिचालन में आने वाली किसी भी संभावित बाधा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना था।

यात्रियों से अपील, जांच लें फ्लाइट शेड्यूल

अधिकारियों ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि चक्रवाती मौसम के कारण होने वाली भारी बारिश और तेज हवाओं से अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के शेड्यूल और वहां आने-जाने की यात्रा प्रभावित हो सकती है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति (फ्लाइट स्टेटस) जांच लें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे स्थानीय मौसम और सड़क की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। उड़ान का समय बदलने (रीशेड्यूल) या रद्द होने की स्थिति में मदद के लिए यात्रियों को सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है।

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Updated on:

27 Oct 2026, 9:04 PM IST

Published on:

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