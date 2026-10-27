आंध्र प्रदेश में चक्रवात ‘अर्नब’ का अलर्ट, दिल्ली-बेंगलुरु समेत कई शहरों की 21 फ्लाइट्स रद्द

खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से यात्रा भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए यात्रियों को हवाई अड्डे तक की अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। इस बीच, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों पर तैयारियों का जायजा लेना और नागरिक विमानों के परिचालन में आने वाली किसी भी संभावित बाधा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना था।