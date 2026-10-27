27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मोजतबा खामेनेई ने किया होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल का दावा, पड़ोसी देशों से मज़बूत संबंधों को बताया ज़रूरी

Strait of Hormuz Update: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा बयान दे दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 27 Oct 2026, 6:08 PM IST

Mojtaba Khamenei

मोजतबा खामेनेई (File Photo)

ईरान (Iran) के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने देश के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और ईरानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई (Mohsen Rezaei) से मुलाकात की। हालांकि मोजतबा अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इस मुलाकात के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर बड़ा बयान दिया है।

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल का दावा

मोजतबा ने मोहसेन से मुलाकात के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran-US War) के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कई बात होर्मुज स्ट्रेट पर बयानबाजी की, इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिकी नेवी का कंट्रोल बताया और यहाँ तक कि इसे 'ट्रंप स्ट्रेट' (Strait of Trump) भी बता दिया। हालांकि ईरान का इस मामले पर रुख हमेशा से साफ रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर हमेशा से ही ईरान का कंट्रोल रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अमेरिका की बयानबाजी से सच नहीं बदलेगा।

चार क्षेत्रों के आपस में जुड़ाव पर दिया जोर

मोजतबा ने मोहसेन से मुलाकात के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत चार क्षेत्रों के आपस में जुड़ाव पर जोर दिया। ये क्षेत्र संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा हैं।

पड़ोसी देशों से मज़बूत संबंधों को बताया ज़रूरी

मोजतबा ने पड़ोसी देशों से ईरान के मज़बूत संबंधों को भी ज़रूरी बताया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि स्थायी और आपसी हितों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने पर ईरान को काम करना चाहिए।

युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें पूरी करना ज़रूरी

मोजतबा ने मोहसेन से मुलाकात के बाद दुश्मन (अमेरिका और इज़रायल) की हताशा को ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध का परिणाम बताया। उन्होंने ईरानी लोगों और 'रेज़िस्टेंस फ्रंट' के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें पूरी करना ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कूटनीति के ज़रिए और ज़्यादा टकराव को रोका जा सकता है, तो ईरान कूटनीति को ही प्राथमिकता देगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2026, 6:08 PM IST

Published on:

Hindi News / World / मोजतबा खामेनेई ने किया होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल का दावा, पड़ोसी देशों से मज़बूत संबंधों को बताया ज़रूरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सुरक्षा प्रमुख, युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा का दावा

iran news
विदेश

लॉरी ने मारी हाईवे किनारे खड़े लोगों को टक्कर, बांग्लादेश में 5 लोगों की मौत

Accident
विदेश

नेपाल में 3 दिन हाई अलर्ट! बाढ़ से लेकर हिमस्खलन और बर्फबारी तक का खतरा

Nepal Flood Warning
विदेश

डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला, 10,000 पार हुए मामले

Ebola in DR Congo
विदेश

कीव पर रूसी मिसाइल हमले से मचा हड़कंप, 12 घायल; जेलेंस्की बोले- रूस पर दबाव जरूरी

Kyiv missile attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.