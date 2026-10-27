ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सुरक्षा प्रमुख, युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा का दावा



ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने मंगलवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की। अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई इसके बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि बैठक में मोजतबा खामेनेई ने ईरान के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से देश की शर्तों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को 'न युद्ध, न शांति' वाली स्थिति के रूप में भी जिक्र किया।