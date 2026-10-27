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ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सुरक्षा प्रमुख, युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा का दावा

ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की है। हूतियों ने सऊदी रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है, जबकि कतर ने इटली को एलएनजी आपूर्ति रोकने की अवधि बढ़ाई।
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भारत

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Anurag Animesh

Updated: 27 Oct 2026, 5:20 PM IST

iran news

मोजतबा खामेनेई(फोटो-IANS)

Mojtaba Khamenei Meeting: ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के हितों और उसकी शर्तों को लागू करने पर जोर दिया। इस बीच, कतर ने कहा है कि क्षेत्र में मध्यस्थता की कोशिशें सफल बनाने के लिए ईरान को खाड़ी देशों को धमकाना बंद करना होगा और होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा।

सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए मोजतबा खामेनेई, सुरक्षा प्रमुख से की मुलाकात


ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने मंगलवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की। अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई इसके बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि बैठक में मोजतबा खामेनेई ने ईरान के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से देश की शर्तों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को 'न युद्ध, न शांति' वाली स्थिति के रूप में भी जिक्र किया।

हूतियों का दावा- सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला


यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की रास तनुरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यह रिफाइनरी फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है और सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बताई जाती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में हमले से हुए नुकसान या सऊदी अरब की ओर से इसकी पुष्टि का डिटेल नहीं दिया गया है।

कतर की ईरान से अपील, खाड़ी देशों को धमकाना बंद करे


कतर ने ईरान से कहा है कि वह खाड़ी देशों के प्रति सद्भावना दिखाए और उन्हें धमकाना बंद करे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, मध्यस्थता के प्रयासों को सफल बनाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को खोलना भी जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां तनाव बढ़ने से तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

कतर ने इटली को एलएनजी आपूर्ति रोकने की अवधि बढ़ाई


ईरान युद्ध से जुड़े व्यवधानों के बीच कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतरएनर्जी ने इटली की ऊर्जा कंपनी एडिसन को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति रोकने की अवधि दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी है। इटली की कंपनी एडिसन ने मंगलवार को ऊर्जा बाजार प्रबंधक जीएमई के प्लेटफॉर्म पर जारी संदेश में बताया कि कतरएनर्जी ने पहले दिसंबर की शुरुआत तक लागू आपूर्ति रोक को आगे बढ़ाने की सूचना दी है। इस फैसले से एडिसन के लिए निर्धारित तीन अतिरिक्त एलएनजी कार्गो की आपूर्ति प्रभावित होगी।

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Updated on:

27 Oct 2026, 5:20 PM IST

Published on:

Hindi News / World / ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सुरक्षा प्रमुख, युद्ध खत्म करने की शर्तों पर चर्चा का दावा

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