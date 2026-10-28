Israel Election 2026 Exit Polls: इजरायल चुनाव में बड़ा उलटफेर! नेतन्याहू और विपक्ष 51-51 सीटों पर बराबर, सरकार बनाने की चुनौती

Israel Election 2026: इजरायल की सियासत में चुनावी नतीजों के शुरुआती संकेतों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष बहुमत से दूर नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े देश में नई सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। अब सबकी निगाहें अंतिम नतीजों और उन छोटे दलों पर टिकी हैं, जो सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकते हैं।