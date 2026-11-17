खुफिया रिपोर्ट में एक बेहद चिंताजनक बात सामने आई है। अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान के कुछ ऐसे मैसेज और बातचीत को ट्रेस किया है, जिससे संकेत मिलता है कि बम या हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पहले से ही अमेरिका के भीतर किसी गुप्त जगह पर स्टोर करके रखी गई हो सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में सीमा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में रही ढील का फायदा उठाकर ऐसी सामग्रियां देश के अंदर पहुंचाई गई हो सकती हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भले ही ईरान की ताकत अचानक न बढ़ी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक और सैन्य दबाव के जवाब में वह लड़ाई का दायरा बढ़ाने की सोच सकता है।