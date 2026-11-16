भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षा कवच: होर्मुज के पास नौसेना की तैनाती पर स्थिति साफ

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन (Photo-IANS)
Indian Navy deployment: नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सोमवार को बताया कि भारतीय नौसेना के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास क्यों तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों को भरोसा दिलाना, जरूरत पड़ने पर मदद देना और उन्हें ऐसे समुद्री इलाकों से सुरक्षित निकालना है, जिन्हें अक्सर युद्ध क्षेत्र माना जाता है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत उत्तरी अरब सागर में जहाज तैनात किए हैं। इनमें से एक जहाज को ओमान की खाड़ी के मुहाने के पास तैनात किया गया है, ताकि समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकलने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों की मदद की जा सके।
उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना का तैनात जहाज नियमित रूप से गश्त करता है और अपने स्थान पर मौजूद रहता है। यह इलाके की गतिविधियों पर नजर रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय व्यापारिक जहाजों को मदद मिल सके।
नौसेना प्रमुख ने कहा, कई बार मदद के लिए अनुरोध आए हैं। हमने अपने जहाजों को मुख्य रूप से इस मिशन के साथ तैनात किया है ताकि भारतीय व्यापारिक जहाजों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि भारतीय नौसेना उनके साथ है। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय उन्हें किसी मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम वहां मौजूद रहते हैं। हम उन्हें उस इलाके से सुरक्षित निकालते हैं, जिसे अक्सर युद्ध क्षेत्र माना जाता है।
संघर्ष वाले समुद्री इलाकों, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर (Red Sea) जैसे संकरे समुद्री रास्तों में व्यापारिक जहाजों को होने वाले खतरों के बारे में बताते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन जहाजों पर हमले का खतरा ज्यादा होता है।
उन्होंने कहा, लाल सागर में, जब आप बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से बाहर आते हैं, तो यह बहुत ही संकरा रास्ता है, ठीक वैसे ही जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह इतना संकरा रास्ता है कि जहाजों को यहीं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में वे बहुत असुरक्षित हो जाते हैं और उन पर दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि व्यापारिक जहाज लड़ाई के लिए नहीं बने होते और आमतौर पर उन पर हमलों से बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं होते हैं। "एक व्यापारिक जहाज को खुद की सुरक्षा करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। व्यापारिक जहाजों पर हथियार नहीं होते हैं। किसी भी चीज से व्यापारिक जहाज को निशाना बनाना मुश्किल नहीं है। कोई भी छोटा विस्फोटक एक व्यापारिक जहाज को बेकार कर सकता है।
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