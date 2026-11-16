भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षा कवच: होर्मुज के पास नौसेना की तैनाती पर स्थिति साफ

नौसेना प्रमुख ने कहा, कई बार मदद के लिए अनुरोध आए हैं। हमने अपने जहाजों को मुख्य रूप से इस मिशन के साथ तैनात किया है ताकि भारतीय व्यापारिक जहाजों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि भारतीय नौसेना उनके साथ है। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय उन्हें किसी मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम वहां मौजूद रहते हैं। हम उन्हें उस इलाके से सुरक्षित निकालते हैं, जिसे अक्सर युद्ध क्षेत्र माना जाता है।