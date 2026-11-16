होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सेना को मिली अमेरिका के खिलाफ कामयाबी, पकड़ा अमेरिकी ड्रोन

आईआरजीसी ने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना के एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को केशम आइलैंड के पास मार गिराया गया। जानकारी के अनुसार इस ड्रोन को मार गिराने के लिए आईआरजीसी ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो ईरान के यूनिफाइड एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आईआरजीसी द्वारा मार गिराया गया 16वां MQ-1 ड्रोन था। अमेरिकी सेना ने 2018 में ही MQ-1 ड्रोन को सेवानिवृत्त कर दिया था। हालांकि ईरान समेत कुछ देशों में अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका अभी भी इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।