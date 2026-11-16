‘ट्रंप के नेतृत्व में और मजबूत हुआ Quad’: कमजोर पड़ने की रिपोर्ट पर अमेरिका का दो टूक जवाब

रिपोर्ट पर अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डायलन जॉनसन ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बार औपचारिक बैठकें की है। इनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुई हैं। उन्होंने बताया कि पद संभालने के बाद विदेश मंत्री रुबियो ने सबसे पहली आधिकारिक फोन कॉल क्वाड देशों के साथ की थी। इसके अलावा क्वाड के शेरपा स्तर पर हर महीने नियमित बातचीत और बैठकें होती हैं। इसके अलावा अगले सप्ताह आसियान बैठक के दौरान क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यह सब फर्जी खबर है।