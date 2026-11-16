‘मेरे खिलाफ कहीं भी कोई केस नहीं’, ललित मोदी का बड़ा दावा, भारत लौटने पर भी दिया बयान

Lalit Modi: IPL के संस्थापक ललित मोदी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों और भारत से प्रत्यर्पण की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत की ओर से उनके प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध लंबित नहीं है और उन्हें दुनिया की किसी भी अदालत में अपने खिलाफ कोई मामला दर्ज होने की जानकारी नहीं है। ललित मोदी ने अपने ब्रिटिश और वानुआतु पासपोर्ट को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि अगर वह भारत लौटने का फैसला करते हैं, तो OCI के लिए आवेदन कर सकते हैं या वीजा लेकर आ सकते हैं।