मोदी-ट्रंप समेत 4 देशों के नेता एक मंच पर, चीन की बढ़ सकती है टेंशन, आज फिलीपींस रवाना होंगे PM

मनीला में होने वाले सम्मेलनों के दौरान क्वाड देशों के नेताओं की बैठक आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि हम अगले सप्ताह आसियान में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करने की औपचारिक व्यवस्था करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें कर चुके हैं। इनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुई हैं। चारों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हर महीने नियमित बातचीत भी होती रही है।