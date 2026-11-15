गाजा में मौतें रोकने के वादे और फिर नया हमला: किताब में बाइडेन ने खोली नेतन्याहू की पोल

बाइडेन ने किताब में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अपने फैसले का भी बचाव किया है। कई डेमोक्रेट नेता पार्टी की हार के लिए उनके चुनाव में बने रहने, जून 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन और आखिरी वक्त पर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाए जाने को जिम्मेदार ठहराते हैं। बाइडेन का कहना है कि वे ट्रंप से मुकाबले के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। उनके मुताबिक, प्राइमरी में किसी बड़े डेमोक्रेट ने उन्हें चुनौती नहीं दी और उम्र को लेकर हो रही आलोचना ने उनके अभियान को दबा दिया।