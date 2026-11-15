ईरान में आर्थिक संकट की भयावह तस्वीर, लोग बेच रहे शरीर के अंग; किडनी से लेकर कॉर्निया तक के विज्ञापन!

रिपोर्ट के मुताबिक, मई के अंत से अक्टूबर के अंत के बीच एक टेलीग्राम चैनल पर अंग बेचने के 600 से अधिक विज्ञापनों की जांच की गई। इनमें से लगभग हर तीसरे विज्ञापन में एक से अधिक अंग या टिशू बेचने की पेशकश की गई थी। कुल 498 विज्ञापनों में किडनी बेचने की पेशकश की गई थी। वहीं, 279 विज्ञापनों में बोन मैरो, 51 में लिवर, 15 में अंडकोष और दो विज्ञापनों में कॉर्निया बेचने के प्रस्ताव दिया गया। 142 विज्ञापनों में लोगों ने किडनी और बोन मैरो दोनों बेचने की पेशकश की। वहीं, 26 विज्ञापनों में किडनी, बोन मैरो और लिवर तीनों देने की पेशकश की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोगों को मेडिकल प्रक्रियाओं की जानकारी तक नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि वह इन अंगों को खोने के बाद भी जीवित रह सकता है, जबकि उसे यह पता ही नहीं था कि जिन अंगों की वह पेशकश कर रहा है, ईरान में उनके प्रत्यारोपण की कोई स्थापित व्यवस्था ही नहीं है।