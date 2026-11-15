संसद के खुले सत्र में गरजे गालिबफ, कहा- ईरान अब ‘न युद्ध न शांति’ की हालत में नहीं रहेगा

US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की बातों पर ध्यान देते हुए, कलीबाफ ने उन्हें डिप्लोमैटिक फ्रस्ट्रेशन दिखाने वाला बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, US ट्रेजरी सेक्रेटरी के बेतुके बयान और गलत भाषा से पता चलता है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामिक रिपब्लिक की अथॉरिटी के सामने कितनी हताश हैं। जो कोई आने वाले खतरों के डर से अपने घर से मिलिट्री बंकरों में भाग गया है, उसे महान और बहादुर देशों का अपमान करने के बजाय फारस की खाड़ी में अपनी स्ट्रेटेजिक नाकामियों पर सोचना चाहिए। टॉप सांसद ने दोहराया कि इस तरह की भड़काऊ बातें ईरानी सरकार के बढ़ते इंटरनेशनल असर को लेकर गहरी बेचैनी को ही दिखाती हैं, जिसकी मेहर ने निंदा की।