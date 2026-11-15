संसद के खुले सत्र में गरजे गालिबफ, कहा- ईरान अब ‘न युद्ध न शांति’ की हालत में नहीं रहेगा

ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ ने अमेरिका को दी चेतावनी, (Photo Source@ChatGpt)
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) ने स्पष्ट किया है कि ईरान अब अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी 'न युद्ध, न शांति' (neither war nor peace) की अनिश्चित स्थिति को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज संसद के एक खुले सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कड़ा रुख अपनाया।
पार्लियामेंट के एक ओपन सेशन के दौरान रविवार को सांसदों को संबोधित करते हुए, लेजिस्लेटिव चीफ ने जोर देकर कहा कि, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि US बातचीत का रास्ता चुनता है या जंग का। अगर वह हमारी सात सही शर्तें मान लेता है, तो समझौते का रास्ता खुल जाएगा। US को आगे गलत अंदाजा लगाने से सावधान करते हुए, कलीबाफ ने आगाह किया कि देश की मजबूत आर्म्ड फोर्स किसी भी आने वाले झगड़े के इलाके के पैरामीटर तय करेगी।
IRGC एयरोस्पेस फोर्स की स्ट्रेटेजिक कामयाबियों के बारे में बताते हुए, कलीबाफ ने बताया कि कैसे डिवीजन ने मुश्किलों को फायदे में बदलने के लिए अपने बुनियादी उसूलों का इस्तेमाल किया, जैसा कि मेहर ने बताया।
उन्होंने कहा कि फोर्स ने विदेशी दुश्मनों की स्ट्रेटेजी का कामयाबी से मुकाबला किया है, साथ ही पूरे इलाके के लोगों को प्रेरित किया है और फिलिस्तीनी युवाओं को सपोर्ट किया है।
अपनी कामयाबियों पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा, आज, देश की एयरोस्पेस फोर्स ने 'नामुमकिन' को 'मुमकिन' में, खतरों को मौकों में बदल दिया है और ईरान के खिलाफ क्रिमिनल जायोनी शासन और आतंकवादी अमेरिकी सरकार की सभी बुरी साजिशों को नाकाम कर दिया है, जिससे ईरान के हिम्मती लोगों, इलाके और दुनिया के आजादी चाहने वाले देशों, खासकर फिलिस्तीन के दबे-कुचले बच्चों को उम्मीद और इज्जत मिली है।
US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की बातों पर ध्यान देते हुए, कलीबाफ ने उन्हें डिप्लोमैटिक फ्रस्ट्रेशन दिखाने वाला बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, US ट्रेजरी सेक्रेटरी के बेतुके बयान और गलत भाषा से पता चलता है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामिक रिपब्लिक की अथॉरिटी के सामने कितनी हताश हैं। जो कोई आने वाले खतरों के डर से अपने घर से मिलिट्री बंकरों में भाग गया है, उसे महान और बहादुर देशों का अपमान करने के बजाय फारस की खाड़ी में अपनी स्ट्रेटेजिक नाकामियों पर सोचना चाहिए। टॉप सांसद ने दोहराया कि इस तरह की भड़काऊ बातें ईरानी सरकार के बढ़ते इंटरनेशनल असर को लेकर गहरी बेचैनी को ही दिखाती हैं, जिसकी मेहर ने निंदा की।
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