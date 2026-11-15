अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर, यात्री विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त; टला बड़ा हादसा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, जो कोपा एयरलाइंस के विमान में सवार एक यात्री द्वारा बनाया गया है, विमान के अगले हिस्से में हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है। वहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के एक कथित ऑडियो में यह कहते हुए सुना गया कि हां, हम थोड़ा आगे निकल गए थे और उनके विंग (पंख) ने हमें छू लिया। मियामी-डेड फायर रेस्क्यू ने दोनों विमानों के टकराने की पुष्टि की है। हालांकि, अन्य उड़ानों को दूसरे टैक्सी-वे की ओर मोड़ दिया गया, जिससे एयरपोर्ट के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।