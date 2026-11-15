15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर, यात्री विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त; टला बड़ा हादसा

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर UPS के कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस के यात्री विमान के बीच टक्कर हो गई। हादसे में यात्री विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 15 Nov 2026, 11:26 AM IST

Miami Airport Collision

अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर (Photo-X-@MShehzadSpeaks)

फ्लोरिडा। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार रात बड़ा विमान हादसा टल गया। यहां UPS के कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस के यात्री विमान के बीच टक्कर हो गई। हादसे में यात्री विमान के अगले हिस्से (नाक) को नुकसान पहुंचा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मियामी-डेड फायर रेस्क्यू विभाग ने दोनों विमानों के बीच संपर्क होने की पुष्टि की है।

कैसे हुआ हादसा?

एयरपोर्ट के संचार निदेशक ग्रेग चिन के अनुसार, यह घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 9:15 बजे दो टैक्सी-वे के चौराहे (इंटरसेक्शन) पर हुई। उस समय पनामा सिटी से आ रहा कोपा एयरलाइंस का बोइंग 737 (फ्लाइट 427) लैंडिंग के बाद टैक्सी-वे से गुजर रहा था, जबकि कोलंबिया के बोगोटा जाने के लिए तैयार यूपीएस का बोइंग 767 कार्गो विमान (फ्लाइट 358) प्रस्थान की तैयारी में था। इसी दौरान दोनों विमान आपस में टकरा गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, जो कोपा एयरलाइंस के विमान में सवार एक यात्री द्वारा बनाया गया है, विमान के अगले हिस्से में हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है। वहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के एक कथित ऑडियो में यह कहते हुए सुना गया कि हां, हम थोड़ा आगे निकल गए थे और उनके विंग (पंख) ने हमें छू लिया। मियामी-डेड फायर रेस्क्यू ने दोनों विमानों के टकराने की पुष्टि की है। हालांकि, अन्य उड़ानों को दूसरे टैक्सी-वे की ओर मोड़ दिया गया, जिससे एयरपोर्ट के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।

अमेरिका में पहले से ही उड़ानें हो रही हैं प्रभावित

मियामी एयरपोर्ट पर यह घटना ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका के कई एयरपोर्ट पहले से ही उड़ानों में देरी और रद्द होने की समस्या से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) को देशभर में ग्राउंड स्टॉप लागू करना पड़ा था।

इस दौरान संचार व्यवस्था प्रभावित होने से करीब पांच घंटे तक लगभग सभी उड़ानों के प्रस्थान पर रोक लग गई थी। शुक्रवार शाम ग्राउंड स्टॉप हटाने के बाद भी एयरलाइंस को विमानों और क्रू की उपलब्धता व्यवस्थित करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी ने कहा था कि उड़ान संचालन को सामान्य होने में समय लगेगा। वहीं, FAA प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने शनिवार को उम्मीद जताई थी कि रविवार, 15 नवंबर तक अमेरिका में हवाई यात्रा काफी हद तक सामान्य हो जाएगी।

संघीय अधिकारियों के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पुराने बुनियादी ढांचे में लगी तकनीकी खामियां इस व्यवधान की प्रमुख वजह थीं। स्विच और राउटर पर डेटा का दबाव बढ़ने से रडार और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी पैदा हुई थी।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.