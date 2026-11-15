15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज में बारूदी सुरंगों से टकराए तीन तेल टैंकर, धमाकों के बाद लगी भीषण आग; ईरान ने जहाजों को दी चेतावनी

Iran Oil Tanker Attack: होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद तीन तेल टैंकरों में विस्फोट और आग लगने का ईरान ने दावा किया है। घटना के बाद ईरानी नौसेना ने प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को सख्त चेतावनी दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 15 Nov 2026, 7:21 AM IST

Oil Tankers Explosion

होर्मुज में बारूदी सुरंगों से टकराए तीन तेल टैंकर (Photo-ANI)

Hormuz Oil Tanker Fire: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन तेल टैंकरों के बारूदी सुरंगों (नेवल माइंस) से टकराने के बाद उनमें भीषण आग लग गई। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना और सशस्त्र बलों की नौसेना ने अपने-अपने बयान में यह दावा किया है। साथ ही ईरानी नौसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य जहाजों को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

IRGC नौसेना ने क्या कहा? 

ईरान की सरकारी मीडिया संस्थान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक, IRGC नौसेना ने अपने बयान में कहा कि दो तेल टैंकर बिना अनुमति होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वे समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से टकरा गए, जिसके बाद उनमें विस्फोट हुआ और आग लग गई। 

अमेरिका में हवाई यातायात ठप, FAA ने देशभर की सभी उड़ानों पर लगाई रोक; लाखों यात्री प्रभावित

ये भी पढ़ें
Nationwide Flight Suspension

IRGC ने यह भी दावा किया कि दोनों टैंकर गुपचुप तरीके से होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने नेविगेशन और ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को भी बंद कर रखा था।

चेतावनी मिलने पर वापस लौटे दो अन्य टैंकर

IRGC नौसेना ने यह भी दावा किया कि दो अन्य तेल टैंकर भी इसी तरह गुप्त रूप से जलडमरूमध्य पार करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, IRGC के नेवल ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से चेतावनी मिलने के बाद दोनों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया और फारस की खाड़ी की ओर लौट गए।

होर्मुज के पूर्वी हिस्से में भी टैंकर में लगी आग

इस बीच, ईरान की सशस्त्र बलों की नौसेना ने एक अलग घटना की जानकारी दी। उसके मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से में एक अन्य तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। टक्कर के बाद जहाज को रोकना पड़ा।

ईरानी नौसेना ने दावा किया कि यह टैंकर पहले से घोषित प्रतिबंधित और असुरक्षित समुद्री क्षेत्र में चल रहा था। जहाज ने कथित तौर पर पहले जारी की गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और अपने ट्रैकिंग व पहचान संबंधी सिस्टम भी बंद कर दिए थे।

प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने वाले जहाजों को ईरान की सख्त चेतावनी

ईरान की सशस्त्र बलों की नौसेना ने अन्य शिपिंग कंपनियों और टैंकर संचालकों को चेतावनी जारी की है। नौसेना ने कहा कि प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को भी बारूदी सुरंगों से टकराने का खतरा रहेगा।

नौसेना ने अपने बयान में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी टैंकर को समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराने के कारण आग का सामना करना पड़ेगा।

ईरानी नौसेना ने टैंकर मालिकों की भी आलोचना की। उसने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासनों पर भरोसा करके जहाजों को प्रतिबंधित क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia के अगले CEO के लिए ट्रंप ने सुझाया टिम कुक का नाम, बोले- एक दिग्गज की जगह दूसरा दिग्गज!

ये भी पढ़ें
Nvidia CEO Resignation
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.