होर्मुज में बारूदी सुरंगों से टकराए तीन तेल टैंकर, धमाकों के बाद लगी भीषण आग; ईरान ने जहाजों को दी चेतावनी

Hormuz Oil Tanker Fire: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन तेल टैंकरों के बारूदी सुरंगों (नेवल माइंस) से टकराने के बाद उनमें भीषण आग लग गई। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना और सशस्त्र बलों की नौसेना ने अपने-अपने बयान में यह दावा किया है। साथ ही ईरानी नौसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य जहाजों को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।