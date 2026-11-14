वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की का दावा – अमेरिका ने नाटो सदस्यता के बदले यूक्रेन से डोनबास छोड़ने का दिया प्रस्ताव

अबू धाबी में 10-11 नवंबर को अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई। करीब 8-9 महीने बाद दोनों पक्षों के बीच हुई यह पहली सीधी बातचीत थी। इस शांति वार्ता का सबसे अहम नतीजा कैदियों की बड़े पैमाने पर अदला-बदली पर सैद्धांतिक सहमति रहा। हालांकि डोनबास जैसे क्षेत्रीय मुद्दों, युद्धविराम या व्यापक शांति समझौते पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ बातों पर सहमति बनी, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद बने रहे। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई। यह सीमित प्रगति है, लेकिन युद्ध का स्थायी अंत और दोनों देशों के बीच पूरी तरह से शांति की स्थापना अभी भी दूर है।