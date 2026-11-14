NVIDIA में जेनसन हुआंग की वापसी के समर्थन में उतरे एलन मस्क, बोले- मैं भी साइन कर रहा हूं पिटीशन

इससे पहले हुआंग ने स्वीकार किया था कि उनका अफेर था। हालांकि उन्होंने या कंपनी ने उस महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी पहचान एलिस हुआंग के रूप में की है, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव और चीनी नागरिक हैं। कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में हुआंग ने माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी लोरी के प्रति वफादार नहीं रहे थे और उनके कार्यों से उनकी पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा था।