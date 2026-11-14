14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

NVIDIA में जेनसन हुआंग की वापसी के समर्थन में उतरे एलन मस्क, बोले- मैं भी साइन कर रहा हूं पिटीशन

Nvidia के CEO पद से जेनसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब एलन मस्क ने उनकी वापसी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसमें हुआंग को वापस लाने की वकालत की गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 14 Nov 2026, 1:13 PM IST

Nvidia Jensen Huang and Elon Musk

जेनसन हुआंग और एलन मस्क (फोटो- NVIDIA.com)

टेस्ला के CEO एलन मस्क ने दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग की कंपनी में फिर से बहाली के प्रयासों का समर्थन किया है। कथित चीनी जासूस के साथ अफेर की खबरों से जुड़े विवाद के बाद हुआंग ने गुरुवार को एनवीडिया के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था।

जिसके बाद अब एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि हुआंग को वापस लाने के लिए एक याचिका चल रही है और वे उस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हालांकि, मस्क ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह पहल एनवीडिया के कर्मचारियों की ओर से शुरू की गई है या किसी अन्य समूह की ओर से।

संसद सुरक्षा चूक मामला: दोनों मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने माना दहशत फैलाने की थी साजिश

ये भी पढ़ें
Parliament Security Breach Case

एनवीडिया के कर्मचारियों ने भी हुआंग की वापसी की मांग की

टेक वेबसाइट WIRED की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया के कई कर्मचारियों ने भी जेनसेन हुआंग की वापसी की मांग की है। कंपनी के आंतरिक संचार का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि हुआंग के इस्तीफे से कुछ समय पहले एनवीडिया के एक इंजीनियर ने कंपनी के सजेशन बॉक्स में एक संदेश पोस्ट किया था।

इस पोस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आग्रह किया गया था कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले कर्मचारियों की भावनाओं पर विचार करें। इस पर 1600 से अधिक कमेंट्स आएं, जिनमें कई कर्मचारियों ने बोर्ड से हुआंग को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की अपील की।

कोलेट क्रेेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया

गौरतलब है कि जेनसेन हुआंग ने तीन दशक से भी पहले क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रिएम के साथ मिलकर एनवीडिया की स्थापना की थी। एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंध सामने आने के बाद उन्होंने गुरुवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के बाद कंपनी ने अपनी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CFO कोलेट क्रेेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया है।

इससे पहले हुआंग ने स्वीकार किया था कि उनका अफेर था। हालांकि उन्होंने या कंपनी ने उस महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी पहचान एलिस हुआंग के रूप में की है, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव और चीनी नागरिक हैं। कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में हुआंग ने माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी लोरी के प्रति वफादार नहीं रहे थे और उनके कार्यों से उनकी पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा था।

बिहार में नीतीश सेतु नाम पर सियासी घमासान, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालू यादव ने रखी नींव, उन्हीं के नाम पर हो पुल

ये भी पढ़ें
Kacchi Dargah-Bidupur Bridge
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.