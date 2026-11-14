NVIDIA में जेनसन हुआंग की वापसी के समर्थन में उतरे एलन मस्क, बोले- मैं भी साइन कर रहा हूं पिटीशन

जेनसन हुआंग और एलन मस्क (फोटो- NVIDIA.com)
टेस्ला के CEO एलन मस्क ने दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग की कंपनी में फिर से बहाली के प्रयासों का समर्थन किया है। कथित चीनी जासूस के साथ अफेर की खबरों से जुड़े विवाद के बाद हुआंग ने गुरुवार को एनवीडिया के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था।
जिसके बाद अब एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि हुआंग को वापस लाने के लिए एक याचिका चल रही है और वे उस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हालांकि, मस्क ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह पहल एनवीडिया के कर्मचारियों की ओर से शुरू की गई है या किसी अन्य समूह की ओर से।
टेक वेबसाइट WIRED की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया के कई कर्मचारियों ने भी जेनसेन हुआंग की वापसी की मांग की है। कंपनी के आंतरिक संचार का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि हुआंग के इस्तीफे से कुछ समय पहले एनवीडिया के एक इंजीनियर ने कंपनी के सजेशन बॉक्स में एक संदेश पोस्ट किया था।
इस पोस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आग्रह किया गया था कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले कर्मचारियों की भावनाओं पर विचार करें। इस पर 1600 से अधिक कमेंट्स आएं, जिनमें कई कर्मचारियों ने बोर्ड से हुआंग को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की अपील की।
गौरतलब है कि जेनसेन हुआंग ने तीन दशक से भी पहले क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रिएम के साथ मिलकर एनवीडिया की स्थापना की थी। एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंध सामने आने के बाद उन्होंने गुरुवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के बाद कंपनी ने अपनी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CFO कोलेट क्रेेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया है।
इससे पहले हुआंग ने स्वीकार किया था कि उनका अफेर था। हालांकि उन्होंने या कंपनी ने उस महिला का नाम नहीं बताया, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी पहचान एलिस हुआंग के रूप में की है, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव और चीनी नागरिक हैं। कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में हुआंग ने माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी लोरी के प्रति वफादार नहीं रहे थे और उनके कार्यों से उनकी पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश