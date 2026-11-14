वे सोचते हैं सब पर राज करने का हक है: रुबियो ने वैश्विक अभिजात वर्ग पर खोला मोर्चा

रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रशासन के रुख का खंडन किया। उन्होंने आईसीसी को ऐसा गैर-निर्वाचित न्यायधिकरण बताया, जो संप्रभु देश के विधानों और संविधानों पर अधिकार रखता है। अवरजन नीति में उन्होंने कहा कि कुछ कदमों पर रोक लगाने वाली अदालतें 'आतंकवादियों' की तरह काम कर रही हैं और सरकार के पास मजबूत देशों के आव्रजन को नियंत्रित करने का अधिकार बनाना चाहिए। ईरान के मामले में उन्होंने प्रशासन के सैन्य अभियान को ध्वस्त कर दिया। उनका कहना था कि तेहरान में सैन्य निर्माण से लेकर अंतिम लक्ष्य तक का लक्ष्य तय किया गया था जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा।