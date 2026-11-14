रुबियो ने वैश्विक अभिजात वर्ग को घेरा, ICC को बताया 'गैर-निर्वाचित' न्यायाधिकरण, Photo- ANI
US Sovereignty: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वैश्विक अभिजात वर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं का इस्तेमाल अमेरिका की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए हथियार की तरह किया जा रहा है। उनके मुताबिक, इन संस्थाओं के जरिए अमेरिका की अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की क्षमता को सीमित करने की कोशिश हो रही है।
रुबियो फेडरलिस्ट सोसाइटी के 2026 नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति, सीमा पर सख्ती और घरेलू मामलों को लेकर लगने वाले आरोपों की आलोचना की। उनका कहना था कि ये आरोप न्याय के किसी ऊंचे पैमाने से नहीं, बल्कि वैश्विक शासन की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले लोगों की सोच से निकलते हैं।
रुबियो ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली वैश्विक ताकतें सार्वभौम सिद्धांतों के समर्थन में अपने हित साधन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून को राजनीतिक औजार बना रही हैं। रुबियो ने कहा, वैश्विक आयत वर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कोई वैज्ञानिक नियमावली नहीं है। वे सोचते हैं कि उन्हें सब पर राज करने का हक है, जबकि वे किसी के प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका में घटिया प्रशासन के सामने आ रही कानूनी उपन्यास से की। उनके अनुसार, अमेरिकी कानून चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, इन लोगों का मकसद अमेरिका को कमजोर करना और उसकी संप्रभु शक्ति को सीमित करना है।
रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रशासन के रुख का खंडन किया। उन्होंने आईसीसी को ऐसा गैर-निर्वाचित न्यायधिकरण बताया, जो संप्रभु देश के विधानों और संविधानों पर अधिकार रखता है। अवरजन नीति में उन्होंने कहा कि कुछ कदमों पर रोक लगाने वाली अदालतें 'आतंकवादियों' की तरह काम कर रही हैं और सरकार के पास मजबूत देशों के आव्रजन को नियंत्रित करने का अधिकार बनाना चाहिए। ईरान के मामले में उन्होंने प्रशासन के सैन्य अभियान को ध्वस्त कर दिया। उनका कहना था कि तेहरान में सैन्य निर्माण से लेकर अंतिम लक्ष्य तक का लक्ष्य तय किया गया था जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा।
नवंबर के मध्य चुनाव में मिली हार के बाद रुबियो ने रिपब्लिकन नेताओं से आगे की अपील की। उन्होंने कहा कि, राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतना संभव नहीं है। उन्होंने फर्मों, कॉर्पोरेट बोर्डरूम, इम्प्लीमेंटल गैर-कर्मचारी कर्मचारियों और मीडिया को ऐसी संस्थाओं से अवगत कराया, जो समाज को आकार प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा, टिकाऊ सिक्के दशकों में बने हैं, विकास चक्रों में नहीं। जीतें भी जीतें और हारें भी, लेकिन अंत में हमारी ही जीत होगी। उनका यह भाषण ऐसे समय आया है, जब रिपब्लिकन पार्टी मिडटर्म की बड़ी हार के बाद अपनी राजनीतिक दिशा पर विचार कर रही है और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की ओर देख रही है।
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