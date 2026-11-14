US Flight Grounding: 3,500 विमान हवा में, रडार-संचार सिस्टम फेल और अमेरिका में फ्लाइट ग्राउंड स्टॉप; सीन डफी ने बताया कैसे टला बड़ा संकट

अमेरिका में शुक्रवार दोपहर करीब 3:36 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार और संचार नेटवर्क में गड़बड़ी शुरू हुई। इसका असर देशभर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों पर दिखाई दिया। विमानों की स्थिति से जुड़ा डेटा असंगत तरीके से मिलने लगा और पायलटों तथा कंट्रोलरों के बीच संपर्क प्रभावित होने लगा। परिवहन मंत्री सीन डफी के मुताबिक, समस्या देश के 22 क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों तक पहुंच गई थी। ऐसे में FAA ने एहतियातन विमानों को उड़ान भरने से रोकने का फैसला किया।