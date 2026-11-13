बेंजामिन नेतन्याहू का डुप्लीकेट हुआ वायरल, ईरान में बेचता है मिठाइयाँ और ड्राईफ्रूट्स

नेतन्याहू के डुप्लीकेट शख्स का नाम अब्बास गदेरी (Abbas Ghaderi) बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि वह ईरान (Iran) की राजधानी तेहरान में रहता है और दुकान चलाता है, जहाँ वह मिठाइयाँ और ड्राई-फ्रूट्स बेचता है। उसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स तो मज़ाक भी बना रहे हैं कि नेतन्याहू ने राजनीति छोड़कर ईरान में मिठाइयाँ और ड्राई-फ्रूट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। जब उससे इस बारे में मज़ाकिया अंदाज़ में पूछा गया कि वह सत्ता छोड़कर एक दुकान के काउंटर के पीछे कैसे आ गया तो उसने भी मज़ाक में कहा कि वह इज़रायल छोड़कर इसलिए चला आया क्योंकि उसे सैलरी नहीं दी जा रही थी।