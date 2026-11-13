नेपाल की रेटिंग पर नहीं पड़ा बाढ़ का असर, फिच ने लगातार तीसरे साल रखी ‘BB-’

मार्च के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को साफ बहुमत मिला, जिससे सुधारों का मौका बना है। फिच के मुताबिक बाढ़ राहत और सुधारों में संतुलन मुश्किल हो सकता है। भरोसेमंद सुधार न होने या अध्यादेशों पर ज्यादा निर्भरता से अस्थिरता लौट सकती है। फिच ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था अविकसित है और बाहरी झटकों व प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। प्रति व्यक्ति आय और शासन के पैमाने भी ‘BB’ श्रेणी के अन्य देशों से कमजोर हैं।