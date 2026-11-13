पुतिन ने बढ़ाई डीजल सप्लाई, लेकिन अमेरिका नहीं पहुंचे टैंकर; जानें क्यों बदलना पड़ा रास्ता

रूस के डीजल निर्यात में आई यह तेजी लंबे समय तक बने रहने की संभावना पर भी सवाल हैं। यूक्रेन ने 30 अक्टूबर को रूसी तेल रिफाइनरियों पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इससे पहले करीब दो सप्ताह तक हमले रुके हुए थे। इसके अलावा रूस ने अपने डीजल निर्यात प्रतिबंध को जनवरी के अंत तक बढ़ा दिया है। हालांकि, कुछ श्रेणियों के निर्यात को छूट दी गई है। ऊर्जा मामलों की कंसल्टेंसी एनर्जी एस्पेक्ट्स के भू-राजनीति प्रमुख रिचर्ड ब्रॉन्ज के मुताबिक, निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे यूक्रेन के हमलों में आई अस्थायी रोक के दौरान रूसी रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ना एक प्रमुख कारण था। उनके आकलन के अनुसार, अमेरिकी दबाव और ट्रंप की घोषणा ने भी इस बढ़ोतरी में भूमिका निभाई।